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ديشان: كازاخستان طريقنا للتأهل رسمياً إلى المونديال

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المدرب الفرنسي

ديشان: كازاخستان طريقنا للتأهل رسمياً إلى المونديال

باريس - رويترز

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قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، يوم الجمعة إن فريقه يرغب في إنجاز المهمة عندما يستضيف كازاخستان في مباراة مهمة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في ملعب بارك دي برينس.

وسيتأهل بطل العالم إلى النهائيات المقررة العام المقبل في قطر قبل مباراة واحدة من النهاية حال فوزه يوم السبت قبل مواجهة فنلندا الأسبوع المقبل.

وبعد خروجه المفاجئ من دور الستة عشر لبطولة أوروبا أمام سويسرا في يونيو، انتفض منتخب فرنسا ليفوز بدوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق انتصارين بارزين على بلجيكا وإسبانيا في قبل النهائي والمباراة النهائية. لكن ديشان دعا لاعبيه إلى حسم المهمة.

وقال في مؤتمر صحافي "الفوز بدوري الأمم الأوروبية لا يمنحنا أي ضمانات. منتخب فرنسا أثبت شخصيته وقوته الذهنية"، مضيفا أن الانسجام بين كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان غريزمان في الهجوم يتحسن.

وأضاف "فقدنا هذا الانسجام لعشر دقائق أمام سويسرا، لكنه كان موجودا قبلها وبعدها. التعاون بين هذا الثلاثي كان جيدا في أكتوبر. نرغب في تحسين الخط الأمامي. كازاخستان ليست في نفس قوة بلجيكا أو إسبانيا. لا أقصد أي إساءة للمنافس لكن يجب أن ننتهي من هذه المهمة غدا السبت".

وتملك فرنسا 12 نقطة من ست مباريات في المجموعة الرابعة، وتتفوق بثلاث نقاط في الصدارة على أوكرانيا التي لعبت مباراة أكثر، بينما تتذيل كازاخستان الترتيب بثلاث نقاط.

وأصبح بنزيمة مهاجم ريال مدريد جاهزا رغم عدم مشاركته في التدريبات الجماعية قبل حصة المران يوم الجمعة.

وقال ديشان "لا نريد المخاطرة. كريم يعرف أيضا كيف يتعامل مع الموقف، بعد مشكلة بدنية طفيفة مع ريال. سيشارك في المران المسائي اليوم وسيكون جاهزا السبت".

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