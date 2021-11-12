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صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة

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النجم المصري محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة

لندن - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

وسجل صلاح خمسة أهداف وصنع أربعة لفريق ليفربول الشهر الماضي، بدأها بتسجيل هدف بمجهود فردي رائع أمام مانشستر سيتي في ملعب أنفيلد.

كما سجل صلاح هدفا فرديا رائعا في المباراة التي فاز بها فريقه على واتفورد 5 - صفر، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) عندما حقق ليفربول أكبر فوز له على مانشستر يونايتد خارج أرضه بذات النتيجة.

كما صنع صلاح هدفا في كل مباراة من المباريات الأربع التي لعبها فريقه في أكتوبر، والتي اختتمها بتمريرته التي سجل منها جوردان هندرسون في المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع برايتون 2-2.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

وتصدر صلاح قائمة مكونة من ثماني لاعبين هم بن تشيلويل، وماكسويل كورنيه، وفيل فودين، وتينو ليفرامينتو، ورون رامسدال، وديكلان رايس، ويوري تيليمانس.

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