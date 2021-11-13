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الإصابات تعمق مشاكل إيطاليا الدفاعية

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إيطاليا مانشيني كييزا
مانشيني يتحدث مع لاعبيه في مباراة إيطاليا وسويسرا

الإصابات تعمق مشاكل إيطاليا الدفاعية

روما - فرانس برس

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تعرّض منتخب إيطاليا لنكسة جديدة بعد إعلانه السبت عن إصابة مدافعين ومغادرة ثالث صفوفه، وذلك قبيل الاستحقاق الحاسم أمام أيرلندا الشمالية في المجموعة الثالثة من الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وأعلن بطل أوروبا إصابة دافيدي كالابريا وعدم تعافي أليساندرو باستوني فيما غادر كريستيانو بيراغي معسكر الفريق.

وشارك كالابريا في الدقائق العشر الأخيرة لمباراة فريقه أمام سويسرا 1-1 الجمعة في روما والتي شهدت إهدار جورجينيو ركلة جزاء مجددًا في الدقيقة الأخيرة، لكنه أصيب في ربلة ساقه اليمنى، فيما بقي بيراغي على دكة البدلاء قبل أن يغادر معسكر المنتخب "لأسباب شخصية"، بحسب ما أشار الاتحاد المحلي للعبة.

في المقابل، يستمر غياب باستوني الذي لم يدرج المدرب روبرتو مانشيني اسمه في قائمة المشاركين أمام سويسرا، لعدم تعافيه من إصابة تعرّض لها في ديربي ميلان الأحد الماضي حيث ما زال يشعر بإرهاق عضلي، بحسب الصحافة المحلية.

وتضاف هذه الغيابات إلى قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين غادروا صفوف المنتخب هذا الأسبوع، وهم قائده جورجو كييليني وتشيرو إيموبيلي ولورينزو بيليغريني ونيكولو زانيولو، بالإضافة إلى لاعبين آخرين لم يتم استدعاؤهم وهم ليوناردو سبينازولا وماركو فيراتي ومويس كين.

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