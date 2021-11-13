.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنجلترا تقترب من التأهل بخماسية ألبانيا

  • الخط
سجل كين ثلاثية

إنجلترا تقترب من التأهل بخماسية ألبانيا

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ضع المنتخب الإنجليزي قدما في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الكاسح 5 - صفر على نظيره الألباني اليوم الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وشهدت نفس الجولة بنفس المجموعة فوز المنتخب البولندي على مضيفه منتخب أندورا 4 -1 والمجر على سان مارينو 4 - صفر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره البولندي لتنحصر بطاقتا التأهل إلى النهائيات وإلى الملحق الأوروبي من هذه المجموعة بين منتخبي إنجلترا وبولندا.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل فقط من مباراته الأخيرة في التصفيات أمام سان مارينو يوم الاثنين المقبل ليضمن التأهل مباشرة إلى النهائيات فيما يحتاج المنتخب البولندي إلى الفوز على المجر وخسارة إنجلترا أمام سان مارينو ليحسم فارق الأهداف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال. على استاد "ويمبلي" ، اكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه الألباني وأكد استمراره في صدارة المجموعة.

وحسم المنتخب الإنجليزي المباراة تماما في شوطها الأول بخماسية نظيفة سجلها هاري ماجغواير وجوردان هيندرسون في الدقيقتين التاسعة و28 وهاري كين (هاتريك) في الدقائق 18 و33 والثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وعلى الملعب الوطني في أندورا لا فيلا ، استغل المنتخب البولندي النقص العددي في صفوف مضيفه منتخب أندورا بعد طرد ريكارد بيتريو في الدقيقة الأولى من المباراة وألحق به هزيمة كبيرة ليواصل مطاردة المنتخب الإنجليزي.

وتقدم المنتخب البولندي بهدفين مبكرين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي ، ورد منتخب أندورا بهدف سجله مارك فاليس في الدقيقة 45 قبل أن يحرز أركاديوز ميليك الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني ، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 73 .

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة ، فاز المنتخب المجري على سان مارينو بأربعة أهداف نظيفة سجلها دومينيك زوبوشالاي في الدقيقتين السادسة و83 ودانيال جازداج وبالينت فيتشي في الدقيقتين 22 و88 .

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ألبانيا وبفارق ثماني نقاط أمام أندورا ، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير بالمجموعة بعدما مني بهزيمته التاسعة على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة
شاهد شقيق عادل إمام يرد: شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"
قبل أن تذهب
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
اكتشف المزيد