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برشلونة يعيد نجمه السابق داني ألفيش حتى نهاية الموسم

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البرازيلي المخضرم

برشلونة يعيد نجمه السابق داني ألفيش حتى نهاية الموسم

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيان إن اللاعب البالغ عمره 38 عاما سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد تشافي هرنانديز عندما ينضم للتشكيلة الأسبوع المقبل لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير الثاني.

ولعب ألفيش مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.

وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع اشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ عقده في سبتمبر بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

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