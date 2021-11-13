إيطاليا تُعقد تأهلها المباشر بالتعادل مع سويسرا

سقط المنتخب الإيطالي لكرة القدم في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه السويسري خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا إيرلندا الشمالية على ليتوانيا 1 - صفر.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله سيلفن ويدمير في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 36. وأهدر جيورجينيو ركلة جزاء للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب إيرلندا الشمالية على ضيفه منتخب ليتوانيا بهدف نظيف سجله بيناس شانكوس، لاعب ليتوانيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18.

ورفع منتخب إيرلندا الشمالية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.