ساوثغيت يجري تغييرات في تشكيلة إنجلترا أمام سان مارينو

قرر غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة أمام منتخب سان مارينو، حيث يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتابة نهاية جيدة لمشواره في العام الجاري.

واستهل المنتخب الإنجليزي قد استهل عام 2021 بالفوز على سان مارينو 5 - صفر في مباراة أقيمت بدون حضور جمهور، ويتأهب حاليا لمواجهة المنتخب نفسه إيابا، الاثنين، وذلك في المباراة التاسعة عشرة والأخيرة للمنتخب الإنجليزي هذا العام.

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وتغلب المنتخب الإنجليزي على منتخب ألبانيا 5 - صفر الجمعة، ليصبح بحاجة فقط إلى تفادي الهزيمة في مباراة سان مارينو لحسم التأهل إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال ساوثغيت عقب مباراة ألبانيا: سنجري بعض التغييرات، ولكن ما أجدنا فيه في الماضي هو مواصلة تقديم عروض جيدة، حتى مع إجراء تغييرات.

ودفع ساوثغيت بتشكيلة أساسية من العناصر الأكثر خبر لديه في مواجهة ألبانيا، حيث بلغ مجموع مشاركات جميع اللاعبين 451 مباراة دولية، وهو ما يفوق مشاركات أي تشكيلة أساسية لإنجلترا منذ مباراة المنتخب أمام نظيره الأوكراني في سبتمبر عام 2013.

ويتوقع الدفع بتشكيلة أقل خبرة في مواجهة سان مارينو، لكن ساوثغيت يدرك أهمية التوازن في اختياراته بعد أن طبق طريقة 3-4-3 بنجاح عقب معاناته مع طريقة 4-3-3.