فليك يبعد نوير ورويس عن مباراة أرمينيا

سيغيب حارس المرمى مانويل نوير ولاعب الوسط ماركو رويس عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مباراته المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في مواجهة أرمينيا يوم الأحد بعد أن قرر المدرب هانز فليك أراحتهما بسبب كثرة المباريات.



ويغيب عن تشكيلة ألمانيا التي ضمنت التأهل للنهائيات أيضا ليون جغوريتسكا بعد أن تلقى ضربة في الوجه خلال فوز ألمانيا 9-صفر على ليختنشتاين الخميس الماضي والمدافع أنطونيو روديغر الموقوف.

كما يغيب عن منتخب ألمانيا خمسة لاعبين بسبب إجراءات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المدافع نيكلاس زوله بفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

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وقال المدرب فليك في مؤتمر صحفي يوم السبت: شارك مانويل وماركو في الكثير من المباريات حتى الآن، وقد اتخذنا هذا القرار للتخفيف عنهما حتى يتسنى لهما الحصول على متنفس قبل المباريات المقبلة التي سيتعين عليهما المشاركة فيها.



وأشار فليك إلى أن مارك -أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني سيشارك أساسيا في مباراة الأحد من البداية وكذلك لاعب الوسط كاي هافيرتز.



وضمنت بالفعل ألمانيا صدارة الترتيب في المجموعة العاشرة والتأهل مباشرة للنهائيات التي ستقام في قطر برصيد 24 نقطة بينما تحتل مقدونيا الشمالية المركز الثاني برصيد 15 نقطة.