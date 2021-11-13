نوريتش يقترب من التعاقد مع المدرب دين سميث

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم السبت أن نوريتش سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يقترب من تعيين دين سميث مدربا جديدا لفريقه خلفا لدانييل فاركه الذي أقيل من المنصب الأسبوع الماضي.



وأقال أستون فيلا مدربه سميث الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج وعين بعد ذلك ستيفن جيرارد بديلا له على رأس الجهاز الفني.



وقالت تقارير إن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق خرج من السباق على تدريب نوريتش ليصبح بذلك سميث المرشح الأبرز لتولي المهمة.



وتولى سميث تدريب فيلا في 2018 بعد أن أمضى فترة مع برنتفورد حيث اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية.



وقاد سميث فيلا للعودة للدوري الممتاز عبر ملحق الصعود في أول مواسمه مع الفريق وحقق حينها رقما قياسيا للنادي بالفوز في عشر مباريات متتالية في نهاية الموسم.



بعدها ساهم سميث، أحد مشجعي فيلا منذ الصغر، في بقاء فريقه في دوري الأضواء في الموسم التالي بعد خوض معركة للنجاة من الهبوط.



ولم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية في 2020 حيث خسر فيلا 2-1 أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية.



ومع ذلك، وبعد بداية متماسكة للموسم الحالي شهدت الفوز على ملعب مانشستر يونايتد، تراجع فيلا بشكل سيء ليحتل المركز 16 في الدوري بعشر نقاط من 11 مباراة.



أما نوريتش فأقال مدربه السابق فاركه السبت الماضي مباشرة بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم في ملعب برنتفورد.



وقاد فاركه، الذي قضى أربع سنوات ونصف في استاد كارو رود، الفريق مرتين للصعود للدوري الممتاز، لكن الفريق واجه صعوبات في المسابقة مثلما كان وضعه في أخر مشاركة له بدوري الكبار.



ويحتل نوريتش المركز الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بخمس نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد بعد 11 جولة وسيلتقي في الجولة المقبلة مع ضيفه ساوثهامبتون في 20 نوفمبر الجاري.

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