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ألمانيا تختتم التصفيات بفوز كبير على أرمينيا

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ألمانيا أنهت التصفيات برصيد 27 نقطة

ألمانيا تختتم التصفيات بفوز كبير على أرمينيا

يريفان - د ب أ

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فاز المنتخب الألماني لكرة القدم على مضيفه منتخب أرمينيا 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 15، وإلكاي غندوغان (هدفين) الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و50 وجوناس هوفمان في الدقيقة 64، فيما سجل هدف المنتخب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأرميني عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وضمن منتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في الملحق الأوروبي بعدما حسم المركز الثاني عقب فوزه على منتخب أيسلندا 3 - 1.

وسجل أهداف منتخب مقدونيا إزغان أليوسكي في الدقيقة السابعة وإليف ألماس (هدفين) في الدقيقتين 65 و86، فيما سجل هدف منتخب أيسلندا يون داجور ثورستينسون في الدقيقة 54.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب أيسلندا عند تسع نقاط في المركز الخامس.

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