أونانا.. عودة ناجحة عقب إيقاف طويل

حقق حارس المرمى الكاميروني الدولي أندريه أونانا عودة ناجحة مع منتخب بلاده وخرج بشباك نظيفة في مباراة بتصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع الحالي ما قد يؤهله للعب دور حاسم في تعزيز آمال بلاده في التأهل لنهائيات قطر 2022 بعد غياب طويل بسبب الإيقاف نتيجة مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا



وغاب أونانا (25 عاما) عن الملاعب منذ يناير وفي أول مباراة له مع المنتخب فازت الكاميرون 4-صفر على مالاوي في جوهانسبرغ يوم السبت.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أوقف أونانا لاعب أياكس أمستردام الهولندي لمدة عام في فبراير الماضي بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير لكن محكمة التحكيم الرياضية خفضت مدة الإيقاف إلى تسعة أشهر بعد لجوء الحارس إليها.



وسيخوض أونانا اختبارا جديدا عندما تواجه الكاميرون منتخب ساحل العاج الثلاثاء المقبل في مباراة حاسمة في التصفيات ضمن المجموعة الإفريقية الرابعة في ياوندي.



ويتعين على الكاميرون الفوز على أرضها للتأهل للمرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية وأي نتيجة أخرى ستمنح ساحل العاج بطاقة العبور للمرحلة الاخيرة التي ستقام في مارس، كما تستعد لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام

المقبل.



ورغم ابتعاده عن الملاعب طويلا قرر توني كونسيساو مدرب الكاميرون اختيار أونانا بسبب مهاراته وقدراته المعروفة وبعد انتهاء إيقافه في الرابع من نوفمبر الجاري.



وتحدثت بعض التقارير عن احتمال رحيل أونانا وانضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي في يناير المقبل رغم أن عقده الحالي مع أياكس أمستردام يستمر حتى الصيف المقبل.

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