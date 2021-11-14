استبعاد 5 لاعبين من قائمة المنتخب الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد استبعاد جوردان هندرسون وجاك غريليش ورحيم ستيرلنغ وماسون ماونت ولوك شاو من صفوف المنتخب الأول، الذي يستعد لملاقاة سان مارينو يوم الاثنين بتصفيات مونديال قطر 2022.

كما أكد الاتحاد الإنجليزي أن كونور كالاغر لاعب وسط تشيلسي المعار إلى كريستال بالاس، سينضم إلى الفريق يوم الأحد، إذ يحتاج منتخب إنجلترا للفوز أو التعادل أمام سان مارينو للتأهل إلى مونديال قطر.

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وعاد هندرسون إلى ليفربول وغريليش إلى مانشستر سيتي من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص الطبية.

ولن يتمكن ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي من المشاركة أمام سان مارينو لأسباب شخصية، فيما خضع ماونت لاعب وسط تشيلسي لجراحة في الأسنان في الوقت الذي تعرض فيه شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد لارتجاج في المخ.

وجرى تصعيد كالاغر من منتخب الشباب تحت 21 عاما للمنتخب الأول عقب ظهوره بشكل جيد مع كريستال بالاس وتسجيله أربعة أهداف.