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تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح "بأي ثمن"

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ليفربول صلاح برشلونة
صلاح في مباراة برشلونة وليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 2019

تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح "بأي ثمن"

العربية.نت

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طلب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد من إدارة النادي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنحليزي "بأي ثمن"، وذلك في إطار مساعيه لتجديد الفريق الذي فقد أسطورته ليونيل ميسي الصيف الماضي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، وأدلى اللاعب المصري في الأسابيع الماضية بتصاريح مبهمة عن إمكانية بقائه في الفريق الذي يمثله منذ 2017.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية إن تشافي طلب من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التعاقد مع محمد صلاح بأي ثمن، وسط اقتراب غريمه التقليدي ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة: يشعر ليفربول بالقلق من اهتمام برشلونة المتزايد بمحمد صلاح، إذ يحاول الحفاظ على نجمه قبل نهاية الموسم من خلال تمديد تعاقده مع الهداف (29 عاماً) أو أن يضطر إلى بيع عقده لبرشلونة كما فعل مع الأورغوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو.

ويعرف تشافي بأنه معجب كبير بمحمد صلاح، إذ وصفه بأحد أفضل لاعبي العالم عقب فوز ليفربول بكأس العالم للأندية عام 2019، عندما قال: صلاح هو أحد أفضل 10 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، ويقدم دائمًا أفضل أداء له. لقد شاهدته في النهائي، إنه لاعب رائع ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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