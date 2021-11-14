رومينيغه: مورينيو كان يتمنى تدريب بايرن ميونخ

كشف كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المدرب الشهير جوزيه مورينيو كان يرغب في تدريب النادي البافاري.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها شبكة "راي" الإذاعية التلفزيونية المملوكة للحكومة الإيطالية مع رومينيغه المحترف السابق في نادي إنتر ميلان.

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وأوضح رومينيغه أن المدرب البرتغالي كان يخطط لتدريب بايرن قبل بضع سنوات، مشيراً إلى أن الشعور بأنه الاختيار المناسب لبايرن لم يكن موجودا أبدا.

وتابع رومينيجه في المقابلة التي جرى بثها يوم الجمعة : مورينيو دائما ما كان يترك عندي انطباعا جيدا كإنسان.

يذكر أن مورينيو يتولى حاليا تدريب نادي روما الذي يحتل قبل الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي المركز السادس خلف منافسه اللدود لاتسيو.

وكان مشجعو روما يتوقون قبل بداية الموسم قدوم مورينيو الذي يطلق عليه أيضا لقب "الرجل الفريد".