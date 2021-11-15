إصابة فان غال إثر سقوطه من دراجته

أصيب المخضرم لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم في أعلى الفخذ بعد سقوطه من فوق دراجته يوم الأحد، لكنه سيكون موجودا مع فريقه يوم الثلاثاء في مواجهة مصيرية أمام النرويج في تصفيات كأس العالم في أمستردام.



واستخدم فان غال، الذي كان يستقل دراجته قرب فندق الفريق حين سقط ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات، عربة غولف للإشراف على تدريبات الفريق يوم الاثنين قبل المباراة المرتقبة في المجموعة السابعة التي يحتاج فيها منتخب هولندا للتعادل لحسم التأهل للنهائيات العام المقبل في قطر.



ولم يستطع المدرب البالغ عمره "70 عاما" حضور المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة اليوم الاثنين شخصيا لكنه شارك عبر تقنية الفيديو، بينما كان يجلس على كرسي متحرك.



وقال فان غال للصحافيين: حالتي ليست جيدة بدنيا لكن عقلي لا يزال يعمل. أشعر بألم شديد لذلك استخدمت عربة الغولف خلال التدريبات. لكن لا يزال بوسعي القيام بواجباتي وقمت بالاستعدادات المطلوبة بشكل طبيعي.



وقال فيرجيل فان دايك قائد هولندا الذي شارك في المؤتمر الصحافي إن الحادث كان صدمة بالتأكيد.



وتابع: لكننا سعداء لأنه لا يزال قادرا على قيادة الفريق ولم يؤثر هذا الحادث كثيرا على الاستعدادات. هذا الصباح ترأس اجتماعا مهما للفريق. لا يزال فان غال حريصا على بلوغ نهائيات كأس العالم.



وقال فان غال إنه سيكون على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء وتوقع فوز المنتخب الهولندي بالمباراة وحسم صدارة المجموعة.



وكان بوسع منتخب هولندا التأهل يوم السبت على حساب الجبل الأسود لكنه استقبل هدفين متأخرين ليتعادل 2-2 في نتيجة مفاجئة.



وحين كان فان غال يدرب ألكمار في 2007 أصيب بكسر في الكاحل وعظمة الشظية لكنه قاد التدريبات من مقعده في عربة الغولف.

مادة اعلانية