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دين سميث يتولى تدريب نوريتش

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دين سميث
سميث أقيل من تدريب فيلا الأسبوع الماضي

دين سميث يتولى تدريب نوريتش

لندن - رويترز

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أعلن نوريتش سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع دين سميث مدرب أستون فيلا السابق لقيادته خلفا لدانييل فاركه.

وأضاف نوريتش في بيان: وقع سميث عقدا لعامين ونصف العام وسينضم إليه المدرب المساعد كريغ شكسبير.

واستغنى نوريتش عن خدمات فاركه هذا الشهر، بينما أقال أستون فيلا المدرب سميث بعد خمس هزائم متتالية في الدوري.

وانضم سميث إلى أستون فيلا في 2018 بعد فترة قضاها مع برنتفورد اشتهر خلالها بتقديم كرة قدم هجومية جميلة، وقاد الفريق للعودة لدوري الأضواء في أول مواسمه مع النادي.

وعين أستون فيلا لاعب وسط ليفربول وإنجلترا السابق ستيفن جيرارد (41 عاما) مدربا جديدا للفريق المتعثر بالدوري الممتاز لينهي فترة استمرت ثلاث سنوات ونصف في رينجرز الأسكتلندي، إذ كان المرشح الأقرب لتولي المنصب منذ إقالة سميث.

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