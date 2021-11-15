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سكالوني يكشف موقف ميسي من مواجهة البرازيل

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نيمار ميسي البرازيل الأرجنتين
ميسي ونيمار في صورة سابقة

سكالوني يكشف موقف ميسي من مواجهة البرازيل

بوينس أيرس - رويترز

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أبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحافيين يوم الاثنين أن القائد ليونيل ميسي جاهز للعب وسيبدأ أساسيا عند استضافة البرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء.

وتشابهت تصريحات سكالوني مع ما قاله قبل المباراة السابقة للأرجنتين، حين فازت 1-صفر على أوروغواي يوم الجمعة، لكن ميسي شارك في آخر 14 دقيقة فقط.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بتصفيات أميركا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، بفارق ست نقاط خلف البرازيل الوحيدة التي ضمنت التأهل حتى الآن للنهائيات في قطر 2022.

وكرر سكالوني أن ميسي (34 عاما) تعافى تماما من آلام الركبة وعضلات الساق الخلفية التي أبعدته عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان وبات مستعدا لواحدة من أهم المباريات بجدول أميركا الجنوبية.

وأضاف قبل المباراة في سان خوان: كان مستعدا من الناحية البدنية في اللقاء السابق وقررنا أن أفضل شيء السماح له باللعب لبضع دقائق ليستعيد الاحساس باللعب ومن المؤكد أنه سيشارك.

وتابع: ستكون مباراة صعبة ضد الفريق الذي يتصدر التصفيات وضمن الوصول بالفعل للنهائيات.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى كأس العالم مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

ولم تخسر الأرجنتين في 26 مباراة وخلال هذه السلسلة تغلبت على البرازيل 1-صفر في نهائي كأس كوبا أميركا في ريو دي جانيرو في يوليو الماضي.

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