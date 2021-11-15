غاريث بيل يغيب عن تشكيلة ويلز أمام بلجيكا

كشف روبرت بيغ، المدير الفني لمنتخب ويلز لكرة القدم، يوم الاثنين، أن النجم غاريث بيل سيغيب عن التشكيل الأساسي للمنتخب خلال المباراة المقررة أمام نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وقد يغيب عن قائمة الفريق للمباراة.

وسجل بيل المشاركة الدولية رقم 100 له في المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب بيلاروسيا 5 - 1 يوم السبت، وذلك بعد غياب دام شهرين، بسبب إصابة في الفخذ، لكنه خرج بعد 45 دقيقة.

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وخضع بيل قائد المنتخب لتدريبات منفردة يوم الاثنين، وغاب عن المران الجماعي للفريق.

ولم يحسم روبرت بيغ قراره بعد بشأن استدعاء بيل، هداف المنتخب، ضمن التشكيل الاحتياطي لمباراة الثلاثاء أمام المنتخب البلجيكي المصنف الأول على العالم.

وقال روبرت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": لن يتواجد ضمن التشكيل الأساسي في مواجهة بلجيكا.

وأضاف كنا نعلم عند بداية المعسكر. كانت الخطة تقضي بمشاركته في نصف المباراة الأولى وبعدها قد يشارك في المباراة الثانية.

وعن تعافي بيل بعد مشاركته في مباراة بيلاروسيا، قال المدرب إن الأمر صعب بالنسبة له: فقد غاب طوال شهرين ثم سجل مشاركة تتطلب الكثير من الناحية الجسدية.