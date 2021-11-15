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لويس إنريكي: بلوغ المونديال أزال "حملاً ثقيلا"

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لويس إنريكي إسبانيا
إنريكي محتفلاً بعد بلوغ كأس العالم

لويس إنريكي: بلوغ المونديال أزال "حملاً ثقيلا"

إشبيلة - د ب أ

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أكد لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم أن التأهل المباشر للفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أزاح "حملا ثقيلا" من على كتفيه.

وسجل ألفارو موراتا هدفا متأخرا قاد به المنتخب الإسباني إلى الفوز على نظيره السويدي 1 - صفر يوم الأحد في إشبيلية، وحسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عبر الفوز بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي : كان يوما جميلا للغاية. عانينا كثيرا لكن اللاعبين كان لديهم الثقة وحصدوا جائزتهم المستحقة، لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين. ليس فقط الـ25 لاعبا المتواجدين هنا ولكن جميع من ينضمون للمنتخب.

وتابع : تأهلنا بالفعل لكأس العالم، وكي أكون صادقا، أزاح هذا حملا ثقيل من على كتفي، لقد شعرت بالمزيد من الضغوط خلال المباريات الأخيرة أكثر مما واجهته خلال كأس الأمم الأوروبية أو دوري أمم أوروبا، فعندما تكون مطالبا بتحقيق شيء يبدو سهلا أو يجب عليك تحقيقه من أجل التاريخ، فإنك تضع ضغوطا على نفسك.

وسيخوض المنتخب السويدي الملحق الأوروبي في مارس للمنافسة على التأهل للمونديال، بينما يمكن للمنتخب الإسباني في ذلك الوقت بدء استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشر على التوالي.

ويتفوق على المنتخب الإسباني في مرات التأهل المتتالية لنهائيات المونديال، منتخبات البرازيل (21) وألمانيا (18) والأرجنتين (13)، إذ لم يغب المنتخب الإسباني عن نهائيات أي نسخة من البطولة منذ عام 1978.

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