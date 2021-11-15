"البطل الخارق" يتعهد بإنقاذ برشلونة

كشف المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش أن العودة إلى برشلونة تشعره بأنه بطل خارق لكنه شدد على عدم وجود هامش للخطأ بالفريق الطامح لإحياء مسيرته بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وتوصل ألفيس، الذي لعب لبرشلونة بين 2008 و2016 وفاز بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ضمن إنجازات أخرى، إلى اتفاق يوم الجمعة للعودة لناديه السابق حتى نهاية الموسم.



واجتاز الظهير الأيمن (38 عاما) الفحص الطبي يوم الاثنين وقال إنه متحمس لبدء العمل تحت قيادة المدرب الجديد وزميله السابق بالفريق تشافي هرنانديز.



ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بعد بداية متعثرة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان.



وأبلغ ألفيش محطة برشلونة التلفزيونية: اجتهدت كثيرا طيلة حياتي والآن أنا هنا لمساعدة برشلونة في التحسن.



وأضاف: إنه تحد رائع وأنا متشوق له. أن أقاتل وأدافع عن هذا القميص وعندما أرتديه أشعر بأنني مثل بطل خارق.



ولا يزال يشعر بصدمة للعودة إلى النادي الكتالوني بعد خمس سنوات.



وانضم إلى ساو باولو في 2019 عقب تجربتين مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ التعاقد مع النادي البرازيلي بعد نزاع على الأجور غير المدفوعة.



وتابع: حاولت جاهدا لفترة طويلة أن أعود إلى هنا مجددا وإلى أشخاص يعرفون امتيازاتي وسأحاول إنقاذ برشلونة الذي نحبه كثيرا ولا يوجد هامش للخطأ، إنها فرصة رائعة. أكثر من 50 في المئة من عقلية الفوز لدي اكتسبتها خلال فترتي هنا ومازلت أملك منزلا هنا ويعيش جزء من عائلتي هنا لذا لم يكن من الممكن تجنب العودة.

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