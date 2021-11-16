الصين تخدم السعودية بتعادلها مع أستراليا

فرض المنتخب الصيني التعادل 1 - 1 على نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي وقت سابق اليوم تغلب المنتخب السعودي على مضيفه الفيتنامي 1 - صفر.

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وفي إمارة الشارقة، تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وعلى ملعب مي دينه ستاديوم، سجل صالح الشهري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في الدقيقة 31.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويحل منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة والصين في المركز الخامس برصيد خمس نقاط.