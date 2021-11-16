اليابان تهزم عمان وتزيح أستراليا من المركز الثاني

اقتنص المنتخب الياباني وصافة المجموعة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بفوزه على مضيفه العماني 1 -صفر يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وفي مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، سجل جونيا ايتو مهاجم جينك البلجيكي هدف الفوز للساموراي الياباني قبل تسع دقائق من النهاية.

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ويملك المنتخب السعودي 16 نقطة في صدارة المجموعة ويحل المنتخب الياباني ثانيا برصيد 12 نقطة ثم منتخب أستراليا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة وعمان في المركز الرابع برصيد سبع نقاط والصين في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.