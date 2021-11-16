جيرارد: لم أستطع رفض عرض أستون فيلا

كشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد أن فرصة تدريب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يكن من الممكن رفضها، مع استعداد مدرب رينجرز السابق لاختبار قدراته في دوري الأضواء بإنجلترا.



وحل جيرارد، الذي وضع حدا لهيمنة سيلتيك لتسع سنوات على لقب الدوري الأسكتلندي، عندما قاد رينجرز لإحراز اللقب بدون هزيمة الموسم الماضي، محل دين سميث في أستون فيلا الأسبوع الماضي.



وقال قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق في مقابلة مع موقع النادي على الإنترنت: عندما جاءت هذه المحادثة الهاتفية، أردت أن يتم الأمر بسرعة كبيرة لأن الفرصة كانت كبيرة جدا أولا وقبل كل شيء. من هناك حدث الأمر بسرعة كبيرة، وعندما تكون في هذا الموقف، هذا ما تريده أن يحدث. آخر شيء تريده هو أن تتباطأ لأنك تريد بدء العمل بأسرع ما يمكن.



وبعد ثلاث سنوات مع رينجرز، قال جيرارد إنه يرحل "ورأسه مرفوعة" بعد أن ساعد في إعادة بناء النادي القادم من غلاسكو، والذي واجه صعوبات كبيرة بعد هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب مشاكل مالية خلال العقد الماضي.



ويتطلع جيرارد (41 عاما) الآن إلى التأقلم سريعا في أستون فيلا الذي يتقدم بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد خمس هزائم متتالية.



وأضاف جيرارد : يجب أن أحترم أن بطولات الدوري مختلفة جدا من حيث المستوى، لكني تعلمت الكثير في السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية. لقد عشت تحت هذا الضغط في كل أسبوع، وأعتقد أن الذهاب إلى دوري آخر حيث توجد فرق مختلفة ومدربون مختلفون وتحديات مختلفة هو شيء سأتكيف معه بسرعة كبيرة.



وتابع: الشيء الجيد هو أنني لعبت سنوات عديدة في الدوري لذا أعرف المستوى وأعرف اللاعبين وأعرف الأساليب. لدي أيضا مجموعة من المدربين ذوي الخبرة الحقيقية أيضا.

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