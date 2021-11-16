ساوثغيت: كين سيصبح هداف إنجلترا التاريخي

‬يتوقع غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن يحطم هاري كين رقم النجم السابق وين روني وأن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعد أن سجل مهاجم توتنهام هوتسبير أربعة أهداف في انتصار ساحق 10-صفر على سان مارينو في تصفيات كأس العالم يوم الاثنين.



وتأهلت إنجلترا لسابع مرة على التوالي لنهائيات كأس العالم بفوزها على سان مارينو بعد أن رفع كين رصيده من الأهداف الدولية إلى 48 ليتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي إنجلترا عبر التاريخ مع جاري لينكر.



ويتأخر اللاعب البالغ عمره 28 عاما، والذي سجل ثلاثية أمام ألبانيا الأسبوع الماضي، بخمسة أهداف عن الهداف التاريخي روني.



وقال ساوثغيت للصحافيين يوم الاثنين: أعتقد أن هذا سيكون بالطبع من ضمن الأهداف التي يرغب في تحقيقها، الأمر اللافت أننا لم نمنحنه كثيرا فرصة خوض مباريات سهلة أمام فرق ضعيفة، يتفهم هذا الأمر لكن لديه طموحات شخصية كبيرة وأيضا طموحات من أجل الفريق.



وتابع: أظهر مجددا قدرته على الحسم وقوته الذهنية. الأمر لم يعد يتعلق بما إذا كان سيحطم الرقم القياسي لهداف المنتخب على مر العصور، لكنه بات مسألة متى يبلغ ذلك؟



ورفع كين حصيلته من الأهداف في العام الميلادي مع إنجلترا إلى 16 وهو رقم قياسي، وأصبح أول لاعب إنجليزي يسجل ثلاثيتين في مباراتين متتاليتين منذ تومي تيلور في 1957 وأول لاعب يحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ إيان رايت أمام سان مارينو عام 1993.

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