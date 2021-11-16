كوريا الجنوبية تقسو على العراق

اعتلى منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بفضل فوزه العريض على نظيره العراقي 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى الصدارة مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره السوري في وقت لاحق.

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ويحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد 13 نقطة ثم الإمارات في المركز الثالث برصيد ست نقاط ولبنان في المركز الرابع بخمس نقاط ثم العراق في المركز الخامس بأربع نقاط وتتذيل سورية الترتيب بنقطتين.

وعلى استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، أنهى منتخب كوريا الجنوبية الشوط الأول، متقدما بهدف أحرزه لي جاي سونغ في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وتكفل جيونغ وو يونغ بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي وقت سابق اليوم نجح المنتخب الإماراتي في تحقيق أول فوز له في التصفيات بتغلبه على مضيفه اللبناني 1 - صفر.

وسجل علي مبخوت هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.