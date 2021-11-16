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لاعب ليفربول يبدأ التدريبات عقب تعافيه من إصابة خطيرة

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إيليوت
إيليوت تعرض للإصابة في سبتمبر الماضي

لاعب ليفربول يبدأ التدريبات عقب تعافيه من إصابة خطيرة

ليفربول - رويترز

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‬عاد لاعب وسط ليفربول، هارفي إيليوت، إلى المران الخفيف يوم الاثنين، بعد شهرين من خضوعه لجراحة بعد إصابته بخلع في الكاحل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصيب إيليوت خلال فوز ليفربول 3-صفر على مضيفه ليدز يونايتد في 12 سبتمبر بعد تدخل عنيف من باسكال ستراوك.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الملعب محمولا على محفة قبل نقله إلى المستشفى.

والتقطت صور لإيليوت وهو يركض على العشب يوم الاثنين لأول مرة منذ إصابته مع استعداد ليفربول لاستضافة أرسنال في الدوري يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

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