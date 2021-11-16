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مانشيني واثق من تأهل إيطاليا إلى كأس العالم

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مانشيني
إيطاليا ستخوض الملحق في شهر مارس

مانشيني واثق من تأهل إيطاليا إلى كأس العالم

بلفاست - رويترز

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أبدى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا تفاؤله إزاء فرص فريقه في اللعب بكأس العالم لكرة القدم 2022 رغم فشل بطل أوروبا في التأهل المباشر يوم الاثنين.

وبعد أربعة أشهر من التتويج في بطولة أوروبا 2020، كان تعادل إيطاليا بدون أهداف في أيرلندا الشمالية معناه فوز سويسرا بصدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية، بعد تغلبها 4-صفر على بلغاريا في لوتسيرن، ليتجه فريق مانشيني إلى ملحق التصفيات.

وهذه ثاني تصفيات لكأس العالم على التوالي تكتفي فيها إيطاليا بالتأهل إلى الملحق، حيث سيصعد ثلاثة فرق من 12 هذه المرة إلى النهائيات في قطر.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958 قبل أربع سنوات بعد خسارته أمام السويد في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والعودة في ملحق التصفيات.

وأبلغ مانشيني محطة ر"اي سبورت" التلفزيونية: أنا واثق جدا من التصفيات. ربما سنفوز حتى بكأس العالم، لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك الآن، لدينا هذه المباريات في مارس وسنحاول بذل قصارى جهدنا.

وأضاف: إنه أمر مؤسف، لأنه كان يجب علينا حسم المجموعة قبل وقت طويل من وصولنا إلى هذه النقطة. نحتاج فقط إلى إعادة اكتشاف ما كنا عليه حتى اليوم.

وكان فوز سويسرا بفارق أربعة أهداف معناه أن المنتخب الإيطالي كان يتعين عليه الانتصار بفارق ثلاثة أهداف في بلفاست، لكن فريق مانشيني المبتلى بالإصابات لم يقدم الكثير في الهجوم طيلة المباراة، وأتيحت لأيرلندا الشمالية الفرص الأخطر لانتزاع الفوز.

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