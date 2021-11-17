ألفيش "حافي القدمين": وسامتي أكثر مما كانت عليه في 2016

تلقى البرازيلي داني ألفيش استقبالا حافلا من جماهير برشلونة للمرة الثانية في مسيرته، وقد ظهر في كامب نو حافي القدمين يوم الأربعاء.



ووقع الظهير الأيمن البالغ عمره 38 عاما، الذي ارتدى بدلة كاملة خلال تقديمه، عقدا حتى نهاية الموسم الحالي وظهر في كامب نو مع رئيس النادي جوان لابورتا قبل التحدث إلى آلاف المشجعين.



وقال داني ألفيش: أتمتع بوسامة أكثر مما كنت عليه عندما غادرت. مرة أخرى أنا هنا. إذا كنتم تتذكرون آخر مرة أمسك بهذا الميكرفون، فهذا يعني أنني لا أدري متى سينتهي حلمي، لكنني هنا مرة أخرى، ومازلت أحلم. تجعلونني أشعر بأنني مميز، كواحد منكم. هذا شيء لن يتغير أبدا. يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا.



ولعب ألفيش لبرشلونة بين عامي 2008 و2016 وفاز بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومثلها لكأس العالم للأندية ضمن إنجازات أخرى.



وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 8 في فترته الثانية مع النادي الكتالوني، وقال إنه أراد تكريم اثنين من أساطير النادي ارتدوا نفس الرقم.



وأضاف: يجب على الجميع تكريم العظماء حينما يكونوا على قيد الحياة. لذلك سأرتدي القميص رقم 8 لإظهار تقديري لأندريس إنييستا وخريستو ستويشكوف.



ويملك ألفيش، الذي اجتاز الفحص الطبي هذا الأسبوع، خيارا لتمديد عقده لموسم آخر. ولا يمكنه اللعب حتى يناير المقبل لكنه سيبدأ التدريب مع زملائه هذا الأسبوع.



ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة.

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