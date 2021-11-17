الاتحاد المصري يعلق على "حراسة" محمد صلاح

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الحراسة الخاصة التي صاحبت محمد صلاح، عقب المباراة الأخيرة للمنتخب أمام الغابون، حرص على توفيرها اتحاد اللعبة، دون أي طلب من اللاعبين.

وأبان الاتحاد المصري في بيان صحافي: وذلك حرصا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وأضاف: كما أن حصول محمد صلاح، نجم المنتخب، على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنغولا ومصر من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.

ولفت الاتحاد المصري إلى أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والغابون الأخير، كان أمرا اضطراريا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، قبل انطلاق المباراة التي شهدت تواجد عناصر من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.