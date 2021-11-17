ساوثغيت جاهز للمفاوضات مع الاتحاد الإنجليزي

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أنه بات جاهزا الآن لمناقشة تمديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي صعوبات.



وضمنت إنجلترا هذا الأسبوع الوصول إلى كأس العالم بشكل رائع عندما فازت 10-صفر على سان مارينو لتحسم صدارة مجموعتها والظهور في قطر في نوفمبر من العام المقبل.



وساعد ساوثغيت بوضوح على تطور أداء إنجلترا في البطولات الدولية منذ تعيينه في 2016، وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2018، كما احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا هذا العام.



وقال ساوثغيت (51 عاما) للصحافيين: عندما تعمل مع مثل هذا الجهاز الذي عملت معه، ومثل هذه المجموعة من اللاعبين الرائعين، ومع مثل هذه المواهب المتوفرة، يكون الأمر ممتعاً جداً بكل وضوح.



وأضاف: لم يكن هناك أي سبب وراء عدم الجلوس ومناقشة العقد سوى واقع أننا شعرنا أنه من الصحيح التركيز على بطولة أوروبا واستكمال مرحلة التأهل لكأس العالم.



وتابع: الآن الوقت المناسب للجلوس مع جون ماكديرموت المدير الفني للاتحاد الإنجليزي ومارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد والحديث حول كل شيء، لكني لا أتوقع أن تكون الأمور معقدة تماما.



ويرتبط ساوثغيت بعقد حتى العام المقبل، وذكرت تقارير بريطانية أن العقد الجديد سيستمر حتى بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، مع زيادة قيمة راتبه إلى الضعف.

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