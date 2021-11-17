غريزمان يغيب عن مواجهة ميلان

سيغيب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد ميلان الايطالي الاسبوع المقبل في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لتنفيذه عقوبة إيقاف مباراتين، وفق ما أكد مصدر مقرب من النادي الإسباني لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء.

طُرد غريزمان خلال الخسارة 3-2 أمام ليفربول في مدريد الشهر الماضي وعوقب بالايقاف مباراتين، ونفذ أولهما في لقاء الاياب ضد الفريق الانجليزي الذي خسره أتلتيكو 2-صفر منذ قرابة الاسبوعين.

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وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاربعاء لنادي العاصمة الايقاف للمباراة الثانية، ليغيب بالتالي عن المباراة ضد ميلان في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في 24 الشهر الحالي.

يصارع فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مع بورتو البرتغالي على وصافة المجموعة الثانية، إذ يتقدم الاخير بنقطة واحدة عن منافسه الاسباني قبل جولتين من النهاية بينما يتذيل ميلان بنقطة يتيمة، فيما ضمن ليفربول الصدارة. يسافر بورتو الى أنفيلد الاسبوع المقبل قبل أن يستضيف أتلتيكو في الجولة الاخيرة.

سيكون غريزمان (30 عامًا) متاحًا حينها ولكن غيابه عن المباراة ضد ميلان تشكل انتكاسة لفريقه.

سجل الدولي الفرنسي، العائد الى أتلتيكو على سبيل الاعارة من برشلونة خلال الصيف، خمسة أهداف في آخر ست مباريات لفريقه.

أحرز الهدفين في الخسارة 3-2 ضد ليفربول قبل أن يطرد في الدقيقة 52 بسبب رفع قدمه كاملة نحو وجه البرازيلي فيرمينو في محاولة لتشتيت الكرة.