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مدرب أستراليا يتحسر على الأداء "السيئ"

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غراهام أرنولد أستراليا
أستراليا تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية

مدرب أستراليا يتحسر على الأداء "السيئ"

الشارقة - رويترز

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تحسّر غراهام أرنولد مدرب أستراليا على الأداء "السيئ" أمام الصين بعد التعادل 1-1 في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وسجل الصيني وو لي ركلة جزاء في الشوط الثاني ليحبط أستراليا في الشارقة مع إخفاق فريق المدرب أرنولد في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، ويتراجع للمركز الثالث في المجموعة الثانية خلف السعودية واليابان.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض ثالث الترتيب الملحق.

وقال أرنولد: ظهرنا بشكل سيئ في بعض الأوقات، لكن حتى احتساب ركلة الجزاء، ظهر فريق واحد يلعب في المباراة، وركلة الجزاء منحت المنافس دفعة.

وأضاف: مررنا الكرة بشكل جيد وصنعنا بعض الفرص، ويجب علينا التحلي بالإيجابية والمضي قدما.

وبعد الفوز في 11 مباراة متتالية في التصفيات، خسرت أستراليا 1-2 أمام اليابان الشهر الماضي، ثم تعادلت دون أهداف مع السعودية في سيدني.

وستلعب أستراليا في المباراة المقبلة على أرضها مع فيتنام في يناير 2022، قبل أن تختتم التصفيات بمواجهة سلطنة عمان واليابان والسعودية.

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