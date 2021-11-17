هولندا تعود إلى المونديال بثنائية في النرويج

أفلت المنتخب الهولندي لكرة القدم من الكمين النرويجي وانتزع بطاقة التأهل الغالية إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين والمتأخر 2 - صفر على نظيره النرويجي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره التركي الذي تأهل للملحق الأوروبي لتصبح لديه فرصة أخرى للتأهل إلى المونديال ، فيما أنهى المنتخب النرويجي التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 18 نقطة ليودع التصفيات صفر اليدين.

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وكان المنتخب الهولندي (الطاحونة) بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في مباراة اليوم في ظل الفارق الكبير في الأهداف الذي يتفوق به على المنتخب التركي فيما كان المنتخب النرويجي بحاجة للفوز من أجل التأهل للمونديال.

على استاد "دي كويب" بمدينة روتردام الهولندية ، هز المنتخب الهولندي شباك ضيفه النرويجي مرتين في الدقائق الأخيرة من المباراة ، وانتزع بطاقة التأهل للمونديال.

وسجل ستيفن بيرجوين هدف التقدم في الدقيقة 84 وأضاف زميله ممفيس ديباي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مدينة بودجوريكا في مونتنجرو (الجبل الأسود) ، قلب المنتخب التركي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على مضيفه منتخب مونتنجرو ليضمن التأهل للملحق الأوروبي فيما تجمد رصيد مونتنجرو عند 12 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.

وتقدم فاتوس بيكراغ بهدف مبكر للغاية لمنتخب مونتنجرو في الدقيقة الرابعة ، ولكن المنتخب التركي رد بهدفين سجلهما كريم أكتورك أوغلو وأوركان كوكو في الدقيقتين 22 و60 .