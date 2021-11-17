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ويلز تتعادل مع بلجيكا وتضمن "الملحق الأوروبي"

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من لقاء ويلز وبلجيكا

ويلز تتعادل مع بلجيكا وتضمن "الملحق الأوروبي"

لندن - د ب أ

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حسم منتخب ويلز لكرة القدم مشاركته في الملحق الأوروبي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد تعادله مع ضيفه البلجيكي 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز التشيك على إستونيا 2 - صفر.

وتقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 12 وتعادل المنتخب الويلزي في الدقيقة 32 عن طريق كيفر مور.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، ليضمن المشاركة في الملحق الأوروبي، كما رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن التأهل مباشرة للمونديال.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب التشيك على ضيفه منتخب إستونيا بهدفين نظيفين سجلهما جاكوب برابيك وجان سيكورا في الدقيقتين 59 و85.

ورفع منتخب التشيك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند أربع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.

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