بروميس يمثل أمام المحكمة لتورطه في جريمة طعن

قال مدعون هولنديون يوم الخميس، إن كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو سيمثل أمام المحكمة لتورطه المزعوم في حادث طعن.

وقبل نحو عام ألقت الشرطة القبض على بروميس في أمستردام فيما يتصل بحادث طعن تعرض له رجل في يوليو 2020 في مدينة مجاورة. وأفرجت عنه بعد يومين لكنه ظل من المشتبه بهم في القضية من وقتها.

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ونفى بروميس مرارا وتكرارا أي ضلوع له في الحادث. ولم يرد فريق الدفاع عنه على الفور على طلب من رويترز للتعليق يوم الخميس.

ويزعم المدعون أن بروميس شوهد يطعن الضحية وهو أحد أقرباء لاعب أياكس أمستردام وإشبيلية السابق. ويواجه بروميس اتهامات بمحاولة القتل العمد. وقال المدعون إن الضحية نجا من الحادث لكنه تعرض لإصابات خطيرة في الركبة.

وذكرت وسائل إعلام هولندية نقلا عن شهود أن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وأن اللاعب تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك. ولم تحدد المحكمة موعدا لنظر القضية.

وكان بروميس البالغ عمره 29 عاما يلعب مع أياكس وقت الحادث لكنه عاد إلى موسكو في فبراير شباط هذا العام لينضم إلى الفريق الذي سبق أن دافع عن ألوانه في الفترة بين 2014 و2018.

وخاض بروميس 50 مباراة مع منتخب هولندا وكانت آخر مشاركة له في بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.