جيرارد يكشف أهدافه مع أستون فيلا

أكد ستيفن جيرارد، أسطورة منتخب إنجلترا وفريق ليفربول الإنجليزي السابق، أن توليه تدريب فريق أستون فيلا، كان فرصة لم يكن بإمكاني السماح بتفويتها.

كان جيرارد يتحدث لوسائل الإعلام للمرة الأولى منذ رحيله عن فريق جلاسجو رينجرز، حامل لقب الدوري الأسكتلندي، ليتولى تدريب أستون فيلا، صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، عقب إقالة المدرب دين سميث.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن جيرارد قوله: إنها لحظة فخر للغاية، إنه لشرف كبير أن أكون المدير الفني لهذا الفريق.

وأضاف جيرارد: لقد كان وقتا سعيدا حقا بالنسبة لي. إن فرصة العودة للدوري الإنجليزي الممتاز والعودة لعائلتي هما السببان اللذان كانا مناسبين لي. لقد سنحت لي الفرصة للانضمام إلى ناد مبدع آخر.

وعاد جيرارد، قائد فريق ليفربول السابق، للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام مع رينجرز، الذي يقول إنه غادره وهو حزين.

أوضح جيرارد: لقد كان قرارا صعبا وقد غادرت بالتأكيد وأنا حزين، لقد أقمت علاقة رائعة مع رينجرز، إنه ناد أكن له احتراما كبيرا.

وذكر جيرارد: لقد حدث تحول قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، ذهبنا في رحلة وأكملنا هذه المهمة.

وألمح جيرارد إلى أن طموح أستون فيلا على المدى الطويل هو خوض تحديات كرة القدم الأوروبية مرة أخرى.

أكد جيرارد: النجاح في كرة القدم يتعلق دائما بالفوز بالمباريات، أولاً وقبل كل شيء. على المدى الطويل، يود النادي العودة للمستوى الأوروبي، لا أعتقد أن الوقت الحالي هو المناسب لتحديد أي موعد لذلك.

وتابع: بالنسبة لي الأهم من ذلك، يتعلق الأمر بالتركيز على المدى القصير، وهو مواجهة برايتون في عطلة نهاية الأسبوع. نحن بحاجة لبدء الفوز بالمباريات مجددا.

من جانبه، أشاد كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذي لفيلا، بالتعاقد مع جيرارد، واصفا هذه الخطوة بأنها لحظة رائعة في تاريخ هذا النادي.

وصرح بورسلو: نشعر بسعادة غامرة لوجود ستيفن معنا، والشعور بالإثارة هو ما ينتابنا حاليا.

وتحدث بورسلو عن جيرارد قائلا: قيادته وتصميمه، وضغطه المستمر على نفسه ليكون أفضل ما يمكن أن يكون - هذه هي الصفات الشخصية التي نعتقد أنها ستلائم هذا النادي في هذه المرحلة من تطورنا.

وشدد الرئيس التنفيذي لفيلا: كنا محظوظين بما فيه الكفاية لوجود العديد من الطلبات لهذا المنصب، تدريب أستون فيلا هو أحد أرقى الوظائف في كرة القدم في أي مكان، ولكي يأتي ستيفن ويتولى هذا المنصب فهو لحظة رائعة في تاريخ هذا النادي.