رئيس برشلونة: لا أستبعد عودة إنييستا وميسي

لم يستبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إمكانية عودة ليونيل ميسي وأندريس انييستا إلى النادي في المستقبل.

وخلال مراسم تقديم المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في حضور عشرة آلاف مشجع في ملعب كامب نو يوم الأربعاء ، أشار لابورتا إلى أن عودة ألفيش للنادي الكاتالوني قد لاتكون الأخيرة وقد تفتح الباب أمام عودة ميسي وانييستا.

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ورحل انييستا عن برشلونة في 2018 وانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني في الوقت الذي انتقل فيه ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي الذي عجز عن تجديد عقده بسبب المشاكل المالية.

وأوضح لابورتا لدى سؤاله عن إمكانية عودة ميسي وانييستا "لا استبعد ذلك".

وأضاف "لقد حدث الأمر مع داني، أود أن أشكره لأنه رأى وضعية النادي وأراد العودة وأن يقدم يد المساعدة"