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ريال مدريد سيحصل على 255 مليوناً لتجديد ملعبه

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سانتياغو برنابيو
صورة للشكل النهائي المتوقع لملعب ريال مدريد

ريال مدريد سيحصل على 255 مليوناً لتجديد ملعبه

مدريد - رويترز

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قالت مصادر مطلعة على المحادثات إن عملاق كرة القدم الإسباني نادي ريال مدريد سيزيد حجم اتفاق التمويل مع جي.بي. مورغان وبنك أوف أميركا بمقدار 225 مليون يورو (255 مليون دولار) لاستكمال تجديد استاد سانتياغو برنابيو الأيقوني.

وبلغت قيمة الاتفاق المبدئي في 2019 نحو 575 مليون يورو، وسمحت للنادي بالبدء في تحويل الاستاد من ملعب كرة قدم فقط إلى مركز للفعاليات على مدار 365 يوما في السنة.

وقرر النادي لاحقا توسيع أعمال التجديد لتغيير أرضية الملعب بأحدث ما توصل إليه العلم لتصبح متعددة الاستخدامات بحيث يمكن استغلالها في فعاليات مختلفة مما يدر إيرادات إضافية.

وقال مصدر في النادي إن من المتوقع أن يعزز هذا المشروع إيرادات ريال مدريد من عمليات تشغيل ملعب برنابيو وحده إلى 400 مليون يورو سنويا من 150 مليون يورو حاليا.

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