عودة الدوري الإسباني.. والأنظار على تشافي

تعود للدوران من جديد عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الإثارة التي أحاطت بمباراة المنتخب الإسباني الاخيرة في تصفيات كأس العالم ونجاح الفريق في حجز مكانه في النهائيات المقبلة في قطر العام القادم بالفوز 1-صفر على السويد.

ولأول مرة سيتولى المدرب الجديد لبرشلونة تشافي هرنانديز قيادة الفريق في قمة إقليم كتالونيا في مواجهة إسبانيول السبت المقبل قبل أن يستضيف برشلونة بعدها بثلاثة أيام نادي بنفيكا البرتغالي في مباراة ربما يضمن من خلالها مكانه في دور 16 في دوري أبطال أوروبا.

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وعلى مستوى الدوري الإسباني يتعثر برشلونة في المركز التاسع متخلفا بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد وبفارق 10 نقاط عن الغريم الأكبر ريال مدريد ومطلوب من تشافي قيادة الفريق لتحقيق أو فوز في أربع مباريات على مستوى الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وتعززت الأجواء في أروقة النادي الكتالوني بعد تولي لاعبه البارز السابق تشابي تدريبه وعودة المدافع البرازيلي داني ألفيس إلى صفوفه بينما يأمل جمهوره أن يصحح الفريق مساره ويحقق انطلاقة

جديدة.

وقال المدرب تشافي"أنا أدرك تماما حجم التحديات التي أواجهها والضغوط التي أتعرض لها كوني مدربا لبرشلونة لكني أواجه كل ذلك بحماس وأمل ورغبة. الأمر لا يتعلق بالفوز فقط بل بأسلوب الفوز واللعب جيدا والسيطرة. هذا هو ما يتميز به برشلونة في جوهره. وسيتعين علينا استعادة كل ذلك".

وفي يوم الأحد سيحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة أملا في الاستمرار في الضغط على المتصدر غير المتوقع ريال سوسيداد قبل أن يحل النادي الملكي ضيفا في دوري أبطال أوروبا على شريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق مفاجأة كبيرة عندما فاز في العاصمة الإسبانية في سبتمبر أيلول الماضي.

وقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 عاما) أداء متميزا مع ريال مدريد هذا الموسم وشارك أساسيا مع منتخب بلاده خلال التعادل بدون أهداف مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم أمس الأربعاء بسبب إصابة نيمار وتألق أيضا على المستوى الدولي.

وفي ملعبه سيلتقي ريال سوسيداد مع ألافيس السبت المقبل وكله أمل في تعزيز مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري والمستمرة منذ نحو شهرين.

وسيلتقي حامل اللقب أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع مع ضيفه أوساسونا السبت المقبل أيضا بعد أن فرط في تقدمه بهدفين وتعادل 3-3 مع فالنسيا في الجولة السابقة.