كورونا يبعد كيميتش عن مواجهة أوغسبورغ

أكد جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يوم الخميس، أن نجم خط وسطه الدولي جوشوا كيميتش قد يغيب عن مباراة الفريق أمام مضيفه أوغسبورغ يوم الجمعة بعد اختلاطه بشخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ناغلسمان إن كيميتش لم يشارك في تدريب بايرن اليوم، مشيرا إلى أن الخطوة التالية سيتم تحديدها من خلال اختبار كورونا الذي سيخضع له الشخص الذي يحتمل أنه تعرض للإصابة.

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وثبت مؤخرا إصابة نيكلاس زوله لاعب بايرن بالعدوى مما أدى إلى استبعاد زملائه كيميتش وجمال موسيالا وسيرج غنابري وإيريك ماكسيم شوبو موتنيج من تدريبات بايرن مع البقاء في العزل الطبي بسبب اختلاطهم معه بشكل مباشر.

وأثار كيميش جدلا مؤخرا بعدما أعلن أنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.