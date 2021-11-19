أرتيتا: من الصعب مجاراة ليفربول في أنفيلد

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبيه يدركون تماما حجم التحدي المتوقع عند اللعب في ضيافة ليفربول في ملعبه أنفيلد بعد فشل النادي اللندني في تحقيق أي فوز على الاستاد في الدوري طوال تسعة أعوام.

وجاءت تصريحات أرتيتا قبل المواجهة المقبلة بين الفريقين السبت.

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وفي أغسطس الماضي كان أرسنال في المركز الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي بعد خسارته في أول ثلاث مباريات في الموسم لكنه انتفض وحاليا يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أول 11 جولة بعد خوضه ثماني مباريات متتالية بلا هزيمة.

لكنه لم يحقق الفوز في أي مباراة في الدوري في ملعب أنفيلد منذ 2012 عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في صفوفه.

وعن المواجهة المقبلة قال أرتيتا للصحفيين يوم الجمعة: إنه اختبار. اللعب في استاد أنفيلد شيء رائع. عليك أن تقدم أفضل أداء وأن ترفع مستواك لأعلى درجة. معنويا وبدنيا وفنيا وخططيا وإلا انكشفت نقاط ضعفك. اللعب في أنفيلد دائما يشكل اختبارا.

وأوضح أرتيتا أن فريقه حريص على الحفاظ على حماسه بالاستمرار في تحقيق نتائج طيبة واللعب على أعلى مستوى في مواجهة ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وأشار أرتيتا إلى أنه سيتم تقييم حالة توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانغ قبل المباراة واتخاذ قرار في إمكانية مشاركتها بناء على ذلك.