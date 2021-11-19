أليغري: يجب التوقف عن الكلام

حث ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس فريقه على الرد في الملعب عندما يحل ضيفا على لاتسيو يوم السبت في مباراة مهمة في السباق على المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى الفريق القادم من تورينو ثلاث مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز بالدوري بالانتصار على فيورنتينا قبل التوقف الدولي.

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لكن بداية يوفنتوس السيئة للموسم جعلته يحتل المركز الثامن بعد 12 جولة متأخرا بثلاث نقاط عن لاتسيو الخامس وبفارق 14 نقطة عن نابولي وميلان ثنائي الصدارة.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: يجب أن نرد في الملعب ونترك الكلام. نحن نتأخر في الترتيب بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع والأحاديث الدائرة لن تفيدنا شيئا.

وتابع: يجب أن نعمل على التحسن في الهجوم والدفاع وتغيير موقفنا في الجدول.

وأكد أليغري أن المهاجم باولو ديبالا تحوم شكوك حول مشاركته حيث يعاني من مشكلة في ربلة الساق بينما أصيب آرون رامسي أيضا بكدمة.

وسيواجه أليغري نظيره في لاتسيو ماوريتسيو ساري الذي قاد يوفنتوس للفوز بآخر ألقابه في الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.

وأقيل ساري بعد الخروج من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام أولمبيك ليون.