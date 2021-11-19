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إصابة دي بروين بفيروس كورونا

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دي بروين
دي بروين

إصابة دي بروين بفيروس كورونا

لندن - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، أن كيفن دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في العطلة الدولية الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحفيين: للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية في بلجيكا.

وأضاف المدرب الإسباني: اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام.

وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام.

وسيلتقي سيتي على أرضه الأحد المقبل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

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