التحقيق مع مدرب بريمن بشأن استخدام شهادة تطعيم مزيفة

يخضع مدرب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم للتحقيق بتهمة استخدام شهادة تطعيم مزيفة ضد فيروس كورونا.

وقال النادي إنه تم اخطاره مساء الخميس بالتحقيق مع ماركوس أنفانغ.

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وجاء في بيان للنادي: في محادثة شخصية مع الإدارة، رفض ماركوس أنفانغ تلك المزاعم بشكل قاطع وأوضح أنه تلقى التطعيم بشكل كامل ولم يستخدم شهادة تطعيم مزيفة.

وقال: مثلي مثل أي شخص آخر تلقى تطعيمه مرتين، تلقيت جرعات اللقاح في مركز تطعيم رسمي وتلقيت الملصق الذي يشير لذلك في جواز اللقاح الأصفر الخاص بي.

ونقل البيان عن أنفانغ قوله: أخذت ذلك إلى الصيدلية وتم رقمنته وافترضت بطبيعة الحال أن كل شيء على ما يرام. وآمل أن يتم حل المشكلة بسرعة.

وتولى أنفانغ تدريب فيردر بريمن في وقت سابق من العام الجاري. وكان يدرب في السابق فريق دارمشتاد.