بلجيكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، مع اقتراب المنتخبين البرازيلي والفرنسي منه.

واحتل المنتخب البلجيكي الصدارة بفارق 1ر2 نقطة عن المنتخب البرازيلي بعد جولة التصفيات الأخيرة، والتي شهدت المنتخبات الثلاثة الأولى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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وفي المقابل، اضطر المنتخب الإيطالي لخوض الملحق الأوروبي، وهبط مركزين من الرابع للسادس. كما تراجع المنتخب المكسيكي خمسة مراكز من التاسع إلى الرابع عشر، بينما دخل المنتخب الهولندي المراكز العشر الأولى باحتلاله المركز العاشر، متفوقا على المنتخب الألماني.

وحافظ المنتخب الكندي على تقدمه حيث يحتل حاليا المركز الـ40، بعدما صعد من المركز الـ71 منذ بداية العالم، كما أنه في موقف جيد نحو الصعود لنهائيات كأس العالم.

في المقابل حافظ المنتخب السنغالي على صدارة التصنيف للمنتخبات الأفريقية بعدما احتل المركز العشرين عالميا، وجاء خلفه منتخبات المغرب (الـ28 عالميا) وتونس (الـ29 عالميا) والجزائر (الـ32 عالميا) ونيجيريا (الـ36 عالميا) ومصر (الـ45 عالميا).

وفي قارة آسيا، حافظ المنتخب الإيراني على صدارة ترتيب القارة بعدما احتل المركز الـ21 عالميا وخلفه منتخبات اليابان ( الـ26 عالميا) وكوريا الجنوبية (الـ33 عالميا) وأستراليا (الـ35 عالميا) والسعودية (الـ48 عالميا).

وسيكون التصنيف العالمي الذي سيصدر في الأول من أبريل المقبل له صلة بقرعة دور المجموعات لكأس العالم، حيث أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أفضل سبع منتخبات من حيث التصنيف ستنضم إلى قطر، البلد المنظم، على رؤوس المجموعات الثمانية.