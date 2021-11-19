بيولي: مواجهة فيورنتينا "لحظة فارقة" في الموسم

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الجمعة إن فريقه الذي لم يخسر حتى الآن سيواجه لحظة فارقة في الموسم عندما يحل ضيفا على فيورنتينا الخطير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

ويحتل ميلان المركز الثاني حاليا لكنه يتأخر بفارق الأهداف فقط عن نابولي المتصدر بعد أن حصد 32 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة حتى الآن.

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لكنه سيواجه رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة فيورنتينا الذي يحتل المركز السابع وأظهر تطورا كبيرا هذا الموسم تحت قيادة مدربه فينشنزو إيتاليانو.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي "يعرف اللاعبون ما ينتظرهم. ستكون لحظة فارقة في الموسم. هناك مباريات أكثر أهمية من غيرها ومواجهة الغد مهمة جدا. استعد الفريق جيدا. الكل يشعر بالحماس والتركيز والإصرار".

وقال بيولي إن المهاجم أنتي ريبيتش سيغيب بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات بينما أصيب الظهير دافيدي كالابريا خلال اللعب مع منتخب إيطاليا.