ناشد تشافي هرنانديز المدرب الجديد لنادي برشلونة يوم الجمعة، الجماهير مؤازرة الفريق الذي يستعد لخوض أولى مبارياته تحت قيادة الدولي الإسباني السابق أمام غريمه المحلي إسبانيول في دوري الدرجة الأولى يوم السبت.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة متأخرا بعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد وبفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وقال تشابي الذي تولى المسؤولية هذا الشهر خلفا لرونالد كومان إن الفريق يحتاج بشدة لمساندة الجماهير أكثر من أي وقت مضى.

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وقال لاعب وسط برشلونة السابق في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: أناشد الجماهير الوقوف معنا. لن نستسلم وسنبذل قصارى جهدنا. نطالبكم بمؤازرتنا.

وبوسع ملعب كامب نو استيعاب أكثر من 99 ألف متفرج لكن برشلونة عانى لجذب الجماهير في خضم النتائج السيئة هذا الموسم حيث حضر حوالي 37 ألف متفرج مباراته التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ألافيس.

وكان هذا أقل معدل حضور جماهيري لمباراة في الدوري في عقدين.

وأضاف تشافي الذي وقع عقده الجديد أمام الألوف من عشاق النادي في وقت سابق هذا الشهر: نحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد. لو ساندتنا الجماهير مثلما فعلت في يوم تقديمي لوسائل الإعلام فانها ستسدي لي خدمة كبيرة.

وحقق برشلونة فوزا صعبا 1-صفر في آخر مباراة التقى فيها الفريقان في يوليو 2020 وتوقع تشابي اختبارا صعبا أمام منافسه الذي صعد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وقال تشافي: سيكون هناك الكثير من التوتر ويجب أن نسيطر على أعصابنا. طلبت من اللاعبين التحلي بالهدوء في الملعب لأنهم سيواجهون منافسا في كامل جاهزيته. أشعر بتوتر أقل الآن كمدرب مقارنة بفترة وجودي في الملاعب. السعادة لا تسعني بالعودة إلى بلادي وأتطلع لخوض هذه المباراة.