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تقليص عقوبة إيقاف غريزمان إلى مباراة واحدة

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التدخل العنيف

تقليص عقوبة إيقاف غريزمان إلى مباراة واحدة

مدريد - رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان يوم الجمعة تقليص عقوبة إيقاف أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد من مباراتين إلى مباراة واحدة بعد أن قبل الطعن الذي تقدم به النادي الإسباني.

وطرد غريزمان البالغ عمره 30 عاما في هزيمة أتليتيكو 3-2 على ملعبه أمام ليفربول في دوري الأبطال الشهر الماضي وعوقب مبدئيا بالإيقاف مباراة واحدة تم تغليظها لاحقا.

وغاب اللاعب الفرنسي عن مباراة العودة أمام ليفربول التي خسرها فريقه 2-صفر وبالتالي يكون قد قضى العقوبة بالفعل وسيكون متاحا في مواجهة ضيفه ميلان في دور المجموعات يوم الأربعاء.

ويحتل الفريق الإسباني المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط من نفس العدد من المباريات متأخرا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر. ويأتي بورتو ثانيا بخمس نقاط.

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