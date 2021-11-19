توخيل يكشف عن إصابات في تشيلسي

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الجمعة أن المهاجم روميلو لوكاكو سيغيب عن المواجهة على ملعب ليستر سيتي يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يواصل تعافيه من إصابة في الكاحل فيما سيغيب لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش عن المزيد من المباريات.

ولم يلعب لوكاكو الشهر الماضي، وقال توخيل إنه يأمل في استعادة مهاجمه البلجيكي أمام يوفنتوس في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر اتخاذ القرار يوم الاثنين.

مادة اعلانية

وقال توخيل للصحافيين: يمكنني ابلاغكم أن ماتيو وروميلو سيغيبا عن المباراة. اقترب روميلو من التدريب مع الفريق لذلك نتمنى انضمامه يوم الأحد، إنه يسعى بقوة للعودة بأسرع وقت ممكن. لن نتعجل الأمور. نتعامل مع الأمور بجدية كما هو الحال دائما، وسنتحدث مع الطبيب واللاعب. ماتيو سيحتاج لبضعة أيام أخرى حتى يكون جاهزا وسيغيب عن المزيد من المباريات.

وكان كوفاتشيتش أحد أبرز لاعبي تشيلسي هذا الموسم حتى الآن، ويتصدر لاعبي الفريق بخمسة تمريرات حاسمة.

وأصيب المهاجم الألماني تيمو فيرنر أيضا الشهر الماضي، لكن توخيل كان متفائلا بعودته، بينما حصل على دفعة معنوية بتجاوز الجناح كريستيان بوليسيك فترة التوقف الدولية سالما.

وأضاف المدرب الألماني: تيمو فيرنر يتدرب مع الفريق منذ الخميس . ربما يمكنه دخول التشكيلة أو الجلوس بديلا. بوليسيك على ما يرام.

ويتصدر تشيلسي ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.