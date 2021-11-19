تيليمانس يواصل الغياب.. ورودجرز يعلق على أخبار تدريبه يونايتد

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي للصحفيين يوم الخميس إن لاعب الوسط يوري تيليمانس سيغيب لعدة أسابيع أخرى بسبب إصابة في ربلة الساق لكن من المتوقع أن يستعيد كامل عافيته قبل عيد الميلاد.

وتعرض تيليمانس البالغ عمره 24 عاما لهذه الإصابة في التعادل أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر وانسحب بعدها من تشكيلة بلجيكا لمباراتين في تصفيات كأس العالم أمام إستونيا وويلز.

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وقال رودجرز "عاد معظم اللاعبين بدون إصابات من التوقف الدولي. أصيب يوري قبلها وسيستمر غيابه عدة أسابيع أخرى".

وسيخوض ليستر ثلاث مباريات في تسعة أيام اعتبارا من مواجهة تشيلسي في الدوري يوم السبت وقال رودجرز إن قوة الفريق الذهنية ستلعب دورا بارزا خلال هذه الفترة الصعبة.

وأضاف "الفترة المقبلة ستكون صعبة بسبب تلاحم المباريات وسيعتمد الأمر كثيرا على مدى قوتنا الذهنية. ستكون مفتاح عبور هذه الفترة العصيبة".

ويحتل ليستر المركز 12 في الدوري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة ويبتعد بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

من جهة أخرى نفى رودجرز تكهنات عن احتمال خلافة أولي غونار سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد قائلا إنه ملتزم تماما مع ليستر.

وأضاف "أولا وقبل كل شيء أعتقد أنه من الخطأ توجيه هذا السؤال بينما لا يزال سولشاير يعمل مع يونايتد. ثانيا لا يمكنني التعليق على هذا الأمر لأنه ليس حقيقيا. أنا فخور بوجودي في ليستر. الشيء الوحيد الذي أفكر فيه حاليا مواجهة تشيلسي وكيفية الاستعداد لها".